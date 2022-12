Παράπλευρες απώλειες της «χιονοθύελλας του αιώνα»: Η κατάρρευση της Southwest Airlines

Η «χιονοθύελλα του αιώνα» κόστισε τη ζωή σε πάνω από 60 ανθρώπους και όλοι φοβούνται ότι θα αποκαλύψει πολύ περισσότερους νεκρούς μόλις λιώσουν τα χιόνια· άφησε χωρίς ρεύμα εκατομμύρια πολίτες· έθαψε ζωές και περιουσίες· άφησε επιβάτες να κοιμούνται υπό άθλιες συνθήκες στα αεροδρόμια. Είχε όμως και μία παράπλευρη απώλεια: την κατάρρευση μίας αεροπορικής εταιρείας – της Southwest Airlines που δεν κατάφερε να ανταποκριθεί διόλου στις έκτακτες ανάγκες των ημερών. Και εξακολουθεί να έχει προβλήματα.

ΗΠΑ: Η επόμενη ημέρα της φονικής χιονοθύελλας

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τους New York Times, πέντε ημέρες αφότου τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν τον όλεθρο στα αεροπορικά ταξίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι περισσότεροι μεγάλοι αερομεταφορείς επανέρχονται και λειτουργούν.

Η Delta, η American και η United Airlines ακύρωσαν λιγότερες από 40 πτήσεις την Τετάρτη, σύμφωνα με τo FlightAware, που παρακολουθεί τις πτήσεις.

Η Delta είχε τις λιγότερες – μόλις 15 ακυρώσεις.

Η Southwest όμως;

Περισσότερες από 2.500 πτήσεις (πάνω από το 60% του συνόλου) είχαν ακυρωθεί την Τετάρτη, σύμφωνα με τον ίδιο ιστότοπο. Η Southwest, μάλιστα, ανέφερε σε δήλωσή της χθες ότι σχεδίαζε να πραγματοποιήσει το ένα τρίτο των προγραμματισμένων πτήσεών της για τις επόμενες μέρες, προσπαθώντας στο μεταξύ να ανακάμψει – πράγμα που σημαίνει ότι θα συνεχίσει να ακυρώνει σχεδόν 2.500 πτήσεις την ημέρα. Ορισμένοι επιβάτες, δε, που δεν μπορούσαν να κάνουν εκ νέου κράτηση για πτήσεις της Southwest, νοίκιασαν αυτοκίνητα ή ξόδεψαν εκατοντάδες δολάρια για να αγοράσουν εισιτήρια σε άλλες αεροπορικές εταιρείες. Και όλα αυτά όχι εν μέσω κακοκαιρίας, αλλά τώρα που έχουν αρχίσει να επανέρχεται η –χειμερινή– κανονικότητα στις ΗΠΑ.

Tα μεγάλα αμερικανικά μέσα –ΝΥΤ, Washington Post, Wall Street Journal– συνηγορούν ότι το πρώτο και κύριο πρόβλημα της Southwest ήταν ο τρόπος λειτουργίας της που δεν επιτρέπει στο προσωπικό της να είναι άμεσα διαθέσιμο σε κάθε έκτακτη ανάγκη.

Τι σημαίνει αυτό; Σύμφωνα με τους ΝΥΤ, η Southwest χρησιμοποιεί ένα μοντέλο δρομολογίων που ονομάζεται «point to point», που επιτρέπει στους επιβάτες να πετούν απευθείας από μικρότερες πόλεις και περιοχές χωρίς να χρειάζεται να σταματήσουν σε κεντρικό κόμβο όπως το Ντένβερ ή η Νέα Υόρκη. Οι «point to point» πτήσεις μειώνουν τους χρόνους ταξιδιού παραλείποντας την ενδιάμεση στάση.

Με αυτό τον τρόπο, δεν υπάρχει έτοιμη ομάδα πληρώματος και πιλότων που θα μπορέσουν να αναλάβουν εργασία σε ένα μεγάλο αεροδρόμιο-κόμβο, κάτι που, σύμφωνα με τους ειδικούς, διευκολύνει την «ανασυγκρότηση» έπειτα από αντίστοιχου τύπου ακραία καιρικά φαινόμενα. Και είναι ασφαλώς πολύ πιο δύσκολο να υπάρξουν εφεδρικό πλήρωμα και πιλότοι σε κατάσταση αναμονής όταν οι αεροπορικές εταιρείες εξυπηρετούν πολλές, μικρότερες αγορές.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, στελέχη αεροπορικών εταιρειών και συνδικαλιστές του κλάδου επισημαίνουν τα ανεπαρκή τεχνολογικά συστήματα, ιδίως το SkySolver, ως έναν από τους λόγους για τον οποίο η ακραία καταιγίδα επέφερε αυτό το χάος. Το SkySolver ήταν αδύνατον να «βρει» ποιοι πιλότοι και αεροσυνοδοί θα μπορούσαν να εργαστούν σε ποιες πτήσεις, όπως ανέφεραν στελέχη της Southwest. Αντίθετα, οι προγραμματιστές πληρωμάτων έπρεπε να «χτενίσουν» τα αρχεία… χειροκίνητα.

Ταυτόχρονα, ενώ τα πληρώματα που ήταν «εκτός τόπου και χρόνου», οι τηλεφωνικές γραμμές είχαν καταρρεύσει και ήταν αδύνατον να επικοινωνήσουν με το τμήμα που οργάνωνε τις βάρδιες. Κάποιοι εργαζόμενοι της Southwest, μάλιστα, κοινοποίησαν φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες έδειχναν ότι ο χρόνος αναμονής τους άγγιζε τις οκτώ ώρες ή και περισσότερο – πράγμα που σήμαινε ότι μπορούσαν να περιμένουν μια ολόκληρη εργάσιμη ημέρα για οδηγίες, ενώ οι πτήσεις είχαν κολλήσει λόγω έλλειψης πληρώματος. Η αεροπορική εταιρεία προσπαθούσε απλώς να βγάλει άκρη για το πού βρίσκονταν τα μέλη του πληρώματός της, σύμφωνα με τους συνδικαλιστές της εταιρείας.

Ο προγραμματισμός των αεροπορικών εταιρειών, βέβαια, είναι ένα «πολύ περίπλοκο σύστημα» που πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους κανόνες των εργατικών ενώσεων, τους ομοσπονδιακούς κανονισμούς και τις πολιτικές αεροπορικών εταιρειών κατά την ανάθεση πληρωμάτων και πιλότων σε πτήσεις, όπως δήλωσε στους ΝΥΤ η Καθλίν Μπανγκς, πρώην πιλότος και εκπρόσωπος του FlightAware.

Η Ένωση Πιλότων της Southwest Airlines σε χθεσινή της δήλωση, πάντως, ανέφερε ότι η κατάρρευση των δραστηριοτήτων της αεροπορικής εταιρείας μπορούσε να αποφευχθεί, σημειώνοντας ότι εδώ και χρόνια προειδοποιεί για την απροθυμία της εταιρείας να εκσυγχρονίσει τις δραστηριότητές της. Οι αξιωματούχοι της εταιρείας αναγνωρίζουν ότι τα τρέχοντα προβλήματα προέρχονται, εν μέρει, από την αδυναμία των εσωτερικών συστημάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας και των σχεδίων ανάκαμψης έπειτα από εκτεταμένες διακοπές δρομολογίων λόγω καταιγίδας, όπως γράφει η Washington Post.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, ο ειδικός αναλυτής Ρόμπερτ Μαν σημείωσε ότι τα συστήματα προγραμματισμού της Southwest είναι από καιρό γνωστό ότι είναι… αρχαία.

Και μπορεί ο Μπομπ Τζόρνταν –CEO της Southwest και σαρξ εκ της σαρκός της εταιρείας, ο οποίος λίγες εβδομάδες νωρίτερα έλεγε σε επενδυτές και χρηματιστές, σύμφωνα με τους ΝΥΤ, ότι η εταιρεία τα πάει «απίθανα»– να ζήτησε ταπεινά συγγνώμη για την ταλαιπωρία, να φρόντισε να μείνουν σε ξενοδοχεία οι επιβάτες και να υποσχέθηκε ότι θα λυθούν όλα τα προβλήματα για να μην υπάρξουν παρόμοια στο μέλλον, ο πρόεδρος Μπάιντεν όμως έχει ήδη δηλώσει ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα απολογηθούν για τα προβλήματα που δημιούργησαν.

Thousands of flights nationwide have been canceled around the holidays.

Our Administration is working to ensure airlines are held accountable.

If you’ve been affected by cancellations, go to @USDOT’s dashboard to see if you’re entitled to compensation. https://t.co/r0YBCPyKes https://t.co/1ZdqhBOAoL

— President Biden (@POTUS) December 27, 2022