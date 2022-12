Κορωνοϊός: Η Κομισιόν ζητεί συντονισμό απέναντι στις διασυνοριακές υγειονομικές απειλές

Την ανάγκη συντονισμού των εθνικών απαντήσεων απέναντι στις διασυνοριακές υγειονομικές απειλές υπογραμμίζει η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Κομισιόν, έπειτα από συνεδρίαση που έλαβε χώρα σήμερα με θέμα την κατάσταση της COVID-19 στην Κίνα.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή της στο Twitter η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει:

«Ο συντονισμός των εθνικών απαντήσεων σε σοβαρές διασυνοριακές υγειονομικές απειλές είναι ζωτικής σημασίας. Σήμερα, η Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας της ΕΕ συνεδρίασε για να συζητήσει την κατάσταση της COVID-19 στην Κίνα με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Πρέπει να δράσουμε από κοινού και θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας».

Coordination of national responses to serious cross border threats to health is crucial.

Today, the #EUHealthSecurity Committee met to discuss the COVID-19 situation in China with EU/EEA Member States.

We need to act jointly & will continue our discussions.#HealthUnion

— EU Health – #HealthUnion (@EU_Health) December 29, 2022