Καμπότζη: Βραχυκύκλωμα προκάλεσε την πολύνεκρη πυρκαγιά σε ξενοδοχείο και καζίνο

Βραχυκύκλωμα προκάλεσε τη φωτιά η οποία μετέτρεψε σε παρανάλωμα ξενοδοχείο και καζίνο πάνω στα σύνορα Καμπότζης-Ταϊλάνδης, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, ενώ επέκριναν τη διαρρύθμιση του κτιριακού συγκροτήματος, που καθυστέρησε το έργο των πυροσβεστών και των σωστικών συνεργείων.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Τετάρτη στις 18:30 (ώρα Ελλάδας) στο Grand Diamond City στην Παοϊπέτ, πόλη της Καμπότζης, σε απόσταση μόλις 200 μέτρων από τα σύνορα με την Ταϊλάνδη.

At least 10 people were killed and 30 others injured in a massive fire at the Grand Diamond City casino-hotel in Poipet, Cambodia on the border of Thailand on Thursday. #Cambodia #Fire #accident pic.twitter.com/SFutBUaXjr

