«Μαχητική προσωπικότητα, σπουδαίος θεολόγος»: Ηγέτες αποχαιρετούν τον πρώην πάπα Βενέδικτο

Ο πρώην πάπας Βενέδικτος έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 95 ετών.

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανούελ Μακρόν αλλά και το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους σχετικά με τον θάνατο του πρώτου πάπα που παραιτήθηκε από το αξίωμά του μετά από 600 χρόνια.

Ο κόσμος χάνει μια «σημαντική φυσιογνωμία» της Καθολικής Εκκλησίας, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς. «Ως Γερμανός και Πάπας, ο Βενέδικτος XVI ήταν για πολλούς, και όχι μόνο σε αυτή τη χώρα, ένας ιδιαίτερος εκκλησιαστικός ηγέτης», έγραψε ο Σολτς στον λογαριασμό του στο Twitter, αποκαλώντας τον επίσης «μαχητική προσωπικότητα» και «έξυπνο θεολόγο».

«Ο Βενέδικτος XVI ήταν ένας γίγαντας της πίστης και της λογικής. Ένας άνδρας με αγάπη για Τον Κύριο που έθεσε τη ζωή του στην υπηρεσία της Οικουμενικής Εκκλησίας και που μίλησε, και θα συνεχίσει να μιλάει, στις καρδιές και στο μυαλό των ανθρώπων με το πνευματικό και πολιτιστικό βάθος της Αρχής του. Ένας Χριστιανός, ένας πνευματικός ποιμένας, ένας θεολόγος: ένας σπουδαίος άνθρωπος τον οποίο δεν θα ξεχάσει η ιστορία», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

«Οι σκέψεις μου βρίσκονται με τους Καθολικούς στη Γαλλία και σε όλο τον κόσμο, που θρηνούν για τον χαμό της Αγιότητας του Βενέδικτου XVI, ο οποίος εργάστηκε ολόψυχα και πνευματικά για έναν πιο αδελφικό κόσμο», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Mes pensées vont aux catholiques de France et du monde, endeuillés par le départ de Sa Sainteté Benoît XVI, qui œuvra avec âme et intelligence pour un monde plus fraternel.

