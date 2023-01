Βραζιλία: Εισβολή υποστηρικτών του Μπολσονάρο στο Κογκρέσο στην Μπραζίλια

Εισβολή στο κτίριο του Κογκρέσου της Βραζιλίας, στην πρωτεύουσα Μπραζίλια, πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Κυριακής – τοπική ώρα – χιλιάδες υποστηρικτές του ακροδεξιού πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρο, αφού η αστυνομία δεν μπόρεσε να τους εμποδίσει παρά τη χρήση δακρυγόνων, μία εβδομάδα μετά την ορκωμοσία του αριστερού προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Οι οπαδοί του κ. Μπολσονάρο, τους οποίους η βραζιλιάνικη τηλεόραση χαρακτηρίζει πραξικοπηματίες, κατέκλυσαν την περιοχή γύρω από το Κογκρέσο και σκαρφάλωσαν στο κτίριο.

Η ζώνη γύρω από το Κογκρέσο είχε αποκλειστεί από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας. Ωστόσο, οι υποστηρικτές του κ. Μπολσονάρο, που αρνούνται να αποδεχτούν την εκλογή του κ. Λούλα στην προεδρία, κατάφεραν να διασπάσουν τον κλοιό. Δεκάδες από αυτούς, τυλιγμένοι με βραζιλιάνικες σημαίες ή φορώντας κίτρινα μπλουζάκια, σκαρφάλωσαν στη ράμπα του κτιρίου και ανέβηκαν μέχρι τη στέγη.

Τα εντυπωσιακά πλάνα, που θυμίζουν την εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ ακριβώς δύο χρόνια πριν, δείχνουν ένα πλήθος ανθρώπων να εφορμά στο Κογκρέσο, όπου στεγάζονται η Βουλή και η Γερουσία της Βραζιλίας και να εισβάλλουν στον προθάλαμό του. Έχουν ήδη προξενήσει ζημιές στο κτίριο, σπάζοντας ό,τι βρίσκουν μπροστά τους.

Εκτιμάται από τα ΜΜΕ της χώρας ότι στην εισβολή συμμετέχουν έως και 3.000 οπαδοί του τέως προέδρου της Βραζιλίας.

BREAKING: Bolsonaro supporters break into the Planalto Palace, seat of executive power in Brazil pic.twitter.com/LjfcLgFDbH

— BNO News (@BNONews) January 8, 2023