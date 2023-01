Τσίπρας για Βραζιλία: «Η Δημοκρατία απειλείται ξανά από τις δυνάμεις της ακροδεξιάς»

Την πλήρη αλληλεγγύη του προς τον πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, εξέφρασε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας.

Full solidarity to President Lula and support for democracy which is threatened once again by the organized forces of the extreme right. The int’l community must immediately condemn the attempt to overthrow the elected President and undermine democratic institutions in Brazil.

— Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) January 8, 2023