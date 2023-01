Βραζιλία: Οι δυνάμεις ασφαλείας «έθεσαν υπό τον έλεγχό τους» τα κυβερνητικά κτίρια – Οργή από Λούλα για την εισβολή

Άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας έθεσαν ξανά υπό τον έλεγχό τους το Κογκρέσο, το Ανώτατο Δικαστήριο και το προεδρικό μέγαρο στην Μπραζίλια, μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι Globonews, μετά την εισβολή των οπαδών του ακροδεξιού τέως προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο.

Λίγο νωρίτερα, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα κήρυξε «ομοσπονδιακή παρέμβαση» μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, κάτι που σημαίνει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες συνήθως ελέγχονται από τις πολιτειακές και τοπικές αρχές, θα τεθούν υπό ομοσπονδιακή διοίκηση.

Με το διάταγμα, όλες οι δυνάμεις ασφαλείας της Μπραζίλια τίθενται υπό τον έλεγχο ενός προσώπου που όρισε ο Λούλα, του Ρικάρντο Γκαρσία Καπέλι. Ο τελευταίος λογοδοτεί απευθείας στον πρόεδρο και μπορεί να χρησιμοποιήσει «κάθε όργανο, πολιτικό ή στρατιωτικό» για τη διατήρηση της τάξης.

BREAKING: Bolsonaro supporters break into the Planalto Palace, seat of executive power in Brazil pic.twitter.com/LjfcLgFDbH

— BNO News (@BNONews) January 8, 2023