Συναγερμός στη Βρετανία: Βρέθηκε ουράνιο σε φορτίο στο Χίθροου

Σε επιφυλακή βρίσκεται βρετανική αστυνομία έπειτα από τον εντοπισμό και την κατάσχεση φορτίου με σκραπ που περιείχε ουράνιο στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου.

Ο εντοπισμός του υλικού έγινε την 29η Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια συνηθισμένου ελέγχου μελών της συνοριοφυλακής, όπως ανακοίνωσε χθες η αστυνομία.

Συναγερμός «χτύπησε» στο Χίθροου αφού ειδικοί σαρωτές εντόπισαν την ουσία κατά τη μεταφοράς της σε ένα υπόστεγο εμπορευμάτων που ανήκει στην εταιρεία διαχείρισης Swissport.

Tomorrow’s front page: Counter-terror cops and security services are investigating after a deadly shipment of uranium was seized at Heathrow https://t.co/XaM8f6LhHP pic.twitter.com/PyF3eqxGTS

— The Sun (@TheSun) January 10, 2023