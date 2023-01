ΗΠΑ: Καθηλωμένα εκατοντάδες αεροσκάφη λόγω τεχνικού προβλήματος

Εκατοντάδες πτήσεις σε όλες τις ΗΠΑ έχουν επηρεαστεί λόγω τεχνικού προβλήματος στους υπολογιστές της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Το πρόβλημα μπορεί να επηρεάσει τις πτήσεις σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής γενικής αποκαθήλωσης των αεροπλάνων, σύμφωνα με το ABC News.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρίν Ζαν Πιέρ, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για κυβερνοεπίθεση και πρόσθεσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενημερώθηκε για το περιστατικό.

Οι New York Times αναφέρουν πως η έκταση του προβλήματος δεν έχει γίνει γνωστή, αλλά οι υπάρχουν καθυστερήσεις σε διάφορες αεροπορικές εταιρείες.

Περισσότερες από 1,160 πτήσεις εντός, προς και από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημειώσει καθυστέρηση σήμερα, Τετάρτη, και περισσότερες από 100 έχουν ακυρωθεί, σύμφωνα με την FlightAware, μια εταιρεία παρακολούθησης πτήσεων.

«Η FAA εργάζεται για να αποκαταστήσει το σύστημα ειδοποίησης αεροπορικών αποστολών. Πραγματοποιούμε τώρα τους τελικούς ελέγχους επικύρωσης και κάνουμε επανεκκίνηση στο σύστημα. Οι λειτουργίες σε όλο το Εθνικό Σύστημα Εναέριου Χώρου επηρεάζονται. Θα παρέχουμε συχνές ενημερώσεις καθώς σημειώνουμε πρόοδο», έγραψε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ(FAA) στο Twitter.

The FAA is working to restore its Notice to Air Missions System. We are performing final validation checks and reloading the system now.

Operations across the National Airspace System are affected.

We will provide frequent updates as we make progress.

— The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023