Ισραηλινός ΥΠΕΞ: Δίνουμε μεγάλη σημασία στο τρίγωνο Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον νεοδιορισθέντα υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ Έλι Κοέν (Eli Cohen), τον οποίο και συνεχάρη για την ανάληψη των καθηκόντων του, είχε χθες ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Ιωάννης Κασουλίδης.

Σε σημερινή του ανάρτηση στο Twitter σχετικά με την επικοινωνία, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ αναφέρει πως μίλησε με τον Ιωάννη Κασουλίδη για την ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, και για διεύρυνση της συνεργασίας, κυρίως στον τομέα της ενέργειας.

Παράλληλα, ο Έλι Κοέν διαμηνύει πως το Ισραήλ αποδίδει μεγάλη σημασία στο τρίγωνο Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας και υπογραμμίζει πως «σκοπεύουμε να συνεχίσουμε τις τριμερείς κυβερνητικές συναντήσεις».

I spoke yesterday with the Foreign Minister of Cyprus Ioannis Kasoulides @IKasoulides. We talked about strengthening the strategic relations between the countries, and about expanding cooperation mainly in the field of energy. pic.twitter.com/Kldb7FufvU

— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) January 12, 2023