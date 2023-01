Τουρκία: Στο ΥΠΕΞ εκλήθη ο πρέσβης της Σουηδίας

Στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εκλήθη ο πρέσβης της Σουηδίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

Από τον Σουηδό πρέσβη ζητήθηκαν εξηγήσεις για διαδήλωση που έγινε στη Σουηδία από μέλη του PKK, τα οποία φώναζαν συνθήματα και είχαν υβριστικά πανό για τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Κατά το ίδιο μέσο, η Άγκυρα επιθυμεί να μεταφέρει την αντίδρασή της «για την προπαγάνδα υποστηρικτών της τρομοκρατικής ομάδας PKK/PYD/YPG με στόχο τον πρόεδρο Ερντογάν».

#BREAKING Turkish Foreign Ministry summons Swedish ambassador in Ankara, conveys country’s reaction on propaganda of PKK/PYD/YPG terror group supporters targeting President Erdogan pic.twitter.com/EwCE4xS2TH

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) January 12, 2023