Συναγερμός στο Λονδίνο: Πυροβολισμοί στο κέντρο της πόλης – Τραυματίστηκαν 3 γυναίκες και ένα κορίτσι

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λονδίνο, καθώς το μεσημέρι του Σαββάτου σημειώθηκε επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από εκκλησία στην κεντρική περιοχή του Γιούστον (Euston).

Η Μητροπολιτική Αστυνομία εκλήθη στις 13:29 τοπική ώρα (15:29 ώρα Ελλάδας) για περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από την εκκλησία του St Aloysius επί της Phoenix Road. Εκείνη την ώρα στην εκκλησία τελούνταν μια κηδεία.

Major police incident on Phoenix Road Somers Town Euston. Emergency services on scene, London Air Ambulance also attended. pic.twitter.com/BGj2dx0iBA

— Simon Lamrock (@SimonLamrock) January 14, 2023