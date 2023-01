Ρωσία: 3 νεκροί και 13 τραυματίες έπειτα από έκρηξη

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν σε μια έκρηξη που σημειώθηκε στην περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας.

Οι πληροφορίες για το σημείο όπου σημειώθηκε η έκρηξη παραμένουν συγκεχυμένες. Το RIA Novosti κάνει λόγο για αποθήκη πυρομαχικών, επικαλούμενο τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

A soldier detonated a hand grenade on the territory of a military unit in #Belgorod region, killing three soldiers and injuring 16 others. pic.twitter.com/2CI7Y7PNXD

— NEXTA (@nexta_tv) January 15, 2023