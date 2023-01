Κίνα: Έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών – Τουλάχιστον 2 νεκροί και 12 αγνοούμενοι (βίντεο)

Έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο και διυλιστήριο στην κομητεία Πανσάν, στην επαρχία Λιαονίνγκ της Κίνας (βόρεια) χθες Κυριακή το απόγευμα είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δυο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 34, ενώ ακόμη 12 εξακολουθούν να αγνοούνται, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές και μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ.

⚠️ HAPPENING NOW: Massive explosion at a chemical plant in Panjin, Liaoning province of China. Blast heard throughout the region. pic.twitter.com/UiEcIlp4i4

