Βρετανία: Οι Ουκρανοί κερδίζουν έδαφος στην Κρεμίνα, κρατούν θέσεις σε Σολεντάρ και Μπαχμούτ

Προωθούνται οι ουκρανικές δυνάμεις στην κατεύθυνση της Κρεμίνα ή Κρεμέναγια, στην ανατολική Ουκρανία, ενώ κρατούν τις θέσεις άμυνας που έχουν στο Σολεντάρ και το Μπαχμούτ, σύμφωνα με την ημερήσια ανάρτηση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας στο Twitter.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, οι έντονες μάχες συνεχίστηκαν στις κατευθύνσεις Κρεμίνα και Μπαχμούτ το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας κατείχαν ακόμη θέσεις στο Σολεντάρ, βόρεια του Μπαχμούτ, παρά τη συνεχιζόμενη επίθεση από την ομάδα μισθοφόρων Wagner.

Γύρω από την Κρεμίνα, οι μάχες χαρακτηρίζονται από μια σύνθετη σειρά τοπικών επιθέσεων και αντεπιθέσεων στη δασώδη περιοχή. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας συνεχίζουν να προωθούν σταδιακά τη γραμμή του μετώπου τους προς τα ανατολικά μέχρι τα περίχωρα της πόλης, αναφέρουν οι Βρετανοί.

