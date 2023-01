Ουκρανία: Τι προκάλεσε τον θάνατο 40 αμάχων σε πολυκατοικία στο Ντνίπρο

Οι βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν ότι ένας ακατάλληλος πύραυλος που εκτόξευσαν οι Ρώσοι κατά της ουκρανικής πόλης Ντνίπρο ευθύνεται για τον θάνατο τουλάχιστον 40 ανθρώπων το Σάββατο, και καταδεικνύει ότι πλέον οι ρωσικές δυνάμεις έχουν έλλειμμα ακρίβειας στα πλήγματά τους.

Σύμφωνα με την ημερήσια ενημέρωση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας, ένας μεγάλος αντιαεροπορικός πύραυλος AS-4 KITCHEN κατά τη ΝΑΤΟϊκή ταξινόμηση, με σοβιετική ονομασία – X-22, που εκτοξεύτηκε από μεσαίο βομβαρδιστικό Τουπόλεφ Tu-22M3, έπληξε ένα κτίριο κατοικιών στην Ντνίπρο στις 14 Ιανουαρίου.

«Η Ρωσία ισχυρίστηκε ψευδώς ότι έφταιγε ένας ουκρανικός πύραυλος αεράμυνας. Ο KITCHEN είναι διαβόητα ανακριβής όταν χρησιμοποιείται εναντίον επίγειων στόχων επειδή το σύστημα καθοδήγησης ραντάρ της είναι ανεπαρκές στο να διακρίνει στόχους σε αστικές περιοχές», τόνισε το υπουργείο στην ανάρτησή του στο Twitter την Τρίτη.

Σημειώνει ότι παρόμοια όπλα χρησιμοποιήθηκαν και σε άλλες επιθέσεις με μαζικές απώλειες στον άμαχο πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένου του βομβαρδισμού ενός εμπορικού κέντρου στο Κρεμεντσούκ στις 27 Ιουνίου 2022.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 17 January 2023

