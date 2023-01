Ουκρανία: 16 νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου σε παιδικό σταθμό – Σκοτώθηκαν τρεις υπουργοί

Ελικόπτερο έπεσε σε κτίριο στην πόλη Μπρόβαρι, βόρεια του Κιέβου, το πρωί της Τετάρτης, με 16 νεκρούς και 22 τραυματίες σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Ανάμεσα στους νεκρούς αναφέρονται ο υπουργός, ο αναπληρωτής υπουργός και ο υφυπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, αλλά και δύο παιδιά.

Ο επικεφαλής της Εθνικής Αστυνομίας της χώρας, Ιχόρ Κλιμένκο, δήλωσε ότι ξεκληρίστηκε η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών – ο υπουργός Ντένις Μοναστίρσκι, ο πρώτος αναπληρωτής υπουργός Γεβγέν Γένιν και ο υφυπουργός Γιούρι Λουμπκόβιτς.

«Κατά τη διάρκεια της τραγωδίας, παιδιά και υπάλληλοι του ιδρύματος βρίσκονταν στον κήπο. Αυτή τη στιγμή όλοι έχουν απομακρυνθεί. Υπάρχουν θύματα», έγραψε σε ανάρτησή του ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης του Κιέβου, Ολέξιι Κουλέμπα.

Footage of a fire appeared after a helicopter fell from a height in #Brovary – a terrifying scale of the spread of fire is visible

Footage of the consequences of a helicopter crash in the #Kyiv region appeared. pic.twitter.com/xsoHN9hcF0

— Arthur Morgan (@ArthurM40330824) January 18, 2023