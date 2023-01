Αεροδρόμιο Μάντσεστερ: Κλειστοί λόγω χιονόπτωσης οι διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης

Κλειστοί παραμένουν προσωρινά λόγω σφοδρής χιονόπτωσης και οι δύο διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης του διεθνούς αεροδρομίου του Μάντσεστερ, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του αεροδρομίου, η υγεία και η ασφάλεια «θα είναι πάντα πρώτη προτεραιότητα».

Κάλεσε, δε, τους επιβάτες να έρθουν σε επικοινωνία με την αεροπορική τους εταιρεία για περισσότερες πληροφορίες.

Στο μεγαλύτερο μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες τις τελευταίες ημέρες, με τις αρχές να απευθύνουν προειδοποιήσεις για το χιόνι και τον πάγο.

ℹ️ Following a period of heavy snow fall, we have temporarily closed both runways.

We will provide further updates as soon as possible. pic.twitter.com/LFarjaIMG8

— Manchester Airport (@manairport) January 19, 2023