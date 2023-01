Politico: Η Μέτσολα άργησε να δηλώσει 125 δώρα – Τι απαντά η ίδια

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα δήλωσε 142 δώρα που έλαβε σε δημόσιο μητρώο για τους ευρωβουλευτές, ωστόσο έχασε τη σχετική προθεσμία για 125 από αυτά, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico.

Όπως τονίζεται στο δημοσίευμα, η ομάδα της κ. Μέτσολα υποστήριξε ότι η καταγραφή των δώρων στη σχετική λίστα δεν ισχύει «κατ’ έθιμο» για τους προέδρους του Ευρωκοινοβουλίου, ωστόσο η κ. Μέτσολα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των δώρων που έλαβε για λόγους διαφάνειας.

Σε δήλωσή της στο Politico, η κ. Μέτσολα ανέφερε πως όταν ένας πρόεδρος λαμβάνει ένα δώρο, δεν είναι υπό την ιδιότητά του ως μέλους του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά εκ μέρους του Σώματος. Παράλληλα, εκπρόσωπος της κ. Μέτσολα πρόσθεσε: «Θέλει να είναι όσο το δυνατόν πιο ανοιχτή και να δώσει ένα παράδειγμα που μπορούν να ακολουθήσουν και άλλοι ευρωβουλευτές».

Τα δώρα που έλαβε η κ. Μέτσολα περιλαμβάνουν ένα χρυσό ομοίωμα πύργου από Μαροκινό πολιτικό, ένα λευκό φόρεμα με χρυσά κεντήματα από την πρόεδρο του κοινοβουλίου του Μπαχρέιν, ένα κασκόλ από τη Γαλλίδα πρωθυπουργό Ελιζαμπέτ Μπορν, ασύρματα ακουστικά από τη γερμανική Bundestag, ένα βάζο από την τσεχική προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε., μια λευκή μπλούζα από την πρόεδρο της Μολδαβίας, ένα βιβλίο από τη Φεντερίκα Μογκερίνι και ένα διακοσμητικό πιάτο από τον πρέσβη του Ουζμπεκιστάν. Η κ. Μέτσολα έλαβε επίσης σαμπάνια, σοκολάτες και μπισκότα, μεταξύ άλλων.

Όπως αναφέρει το Politico, 125 δώρα δηλώθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας που έχουν οι ευρωβουλευτές για να τα δηλώσουν. Σύμφωνα με τον σχετικό κώδικα, τα δώρα πρέπει να αποκαλύπτονται το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα που ακολουθεί τον μήνα κατά τον οποίο τα έλαβαν οι ευρωβουλευτές.

European Parliament President Roberta Metsola has retroactively declared 142 gifts she received on a public register for MEPs.

But 125 of them are past the deadline to do so.

It has laid bare the limited transparency rules at the EU institution.https://t.co/9WdOOD8WH2

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) January 19, 2023