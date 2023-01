Oυκρανία: Η υπηρεσία ασφαλείας συνέλαβε 7 άτομα για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβαν επτά άτομα που φέρεται να κατασκόπευαν υπέρ της Ρωσίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «οι συλληφθέντες έδωσαν στους Ρώσους τις συντεταγμένες υποδομών κρίσιμης σημασίας» στην Ουκρανία και «συνέλεξαν πληροφορίες για…τις κινήσεις ομάδων δυνάμεων (του Κιέβου) στην περιοχή», τις οποίες μετέφεραν στον ρωσικό στρατό.

Η ουκρανική μυστική υπηρεσία αναφέρει ότι έπειτα από μεγάλη επιχείρηση μπόρεσε να αποκαλύψει αυτό το «ρωσικό δίκτυο κατασκοπείας».

The Security Service of #Ukraine has uncovered a network of GRU tipsters who were correcting missile attacks in #Dnipro. Seven agents of the #Russian secret services were detained and will be tried under the article on treason. pic.twitter.com/qi7YE4exzV

