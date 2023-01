ΗΠΑ – Νέα Υόρκη: Εμφάνιση δελφινιών στον ποταμό Μπρονξ

Τα δελφίνια επιστρέφουν στον ποταμό Μπρονξ στη Νέα Υόρκη για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν έξι χρόνια.

Αν και εθεάθησαν πρόσφατα στον ποταμό East της πόλης, είναι η πρώτη φορά που τα ζώα έχουν εντοπιστεί στον ποταμό Μπονξ από το 2017.

Οι αρχές διατηρούν το ποτάμι γεμάτο με άφθονα ψάρια, τα οποία πιστεύουν ότι μπορεί να έχουν προσελκύσει τα δελφίνια.

Το Τμήμα Πάρκων και Αναψυχής της πόλης δημοσίευσε ένα βίντεο στο Twitter, το οποίο τράβηξε κάποιος που είδε τα δελφίνια.

It’s true—dolphins were spotted in the Bronx River this week! This is great news—it shows that the decades-long effort to restore the river as a healthy habitat is working. We believe these dolphins naturally found their way to the river in search of fish.

(Video: Nick Banco) pic.twitter.com/40ZNgBjJZs

— NYC Parks (@NYCParks) January 19, 2023