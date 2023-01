Ερντογάν: Η Σουηδία «δεν πρέπει να περιμένει» τη στήριξη της Τουρκίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ

Η Σουηδία «δεν πρέπει να περιμένει υποστήριξη από την Τουρκία» για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εκφράζοντας την οργή του για τη διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο έξω από την τουρκική πρεσβεία στη Στοκχόλμη, όπου ένας ακροδεξιός έκαψε το Κοράνι.

«Αν δεν σέβεστε τη θρησκεία της Τουρκίας ή των μουσουλμάνων, δεν θα λάβετε καμία υποστήριξη από εμάς στο ΝΑΤΟ», είπε ο Τούρκος πρόεδρος, συμπληρώνοντας ότι «αν συμπαθούν τόσο πολύ μέλη τρομοκρατικών ομάδων και εχθρούς του Ισλάμ, τους συμβουλεύουμε να εμπιστευτούν την άμυνα της χώρας τους και σε αυτούς».

