Ο Ελον Μασκ υπέκυψε και αγκάλιασε Κύπριο YouTuber μετά από μήνες αναμονής

Το Σάββατο 21 Ιανουαρίου που μας πέρασε ήταν η Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς και ο Έλον Μασκ είπε επιτέλους να υποκύψει στις παρακλήσεις ενός Κύπριου YouTuber που τον είχε «στοιχειώσει» κυριολεκτικά και να τον αγκαλιάσει.

Ο λόγος για τον Φειδία Παπαϊωάννου (Fidias Papaioannou), o oποίος κατάφερε να πραγματοποιήσει το «όνειρό» του και να εναγκαλιστεί με το αφεντικό των Tesla, SpaceX και Twitter έπειτα από προσπάθεια 3 με 4 μηνών, αφού μάλιστα είχε κατασκηνώσει έξω από εγκαταστάσεις και γραφεία των εν λόγω εταιρειών.

Η προσπάθεια του Φειδία ξεκίνησε πριν από πάνω από 1,5 χρόνο, όταν έβαλε στόχο να αγκαλιάσει τα 100 αγαπημένα του άτομα (ή όπως λέει ο ίδιος «τα 100 πιο διάσημα άτομα στον κόσμο», αν και οι περισσότεροι είναι «συνάδελφοί» του YouTubers που είναι περισσότερο γνωστοί στις ΗΠΑ).

Και ενώ οι πρώτοι 99 στόχοι ήταν σχετικά εύκολοι, χρειάστηκε αναμονή μηνών για να καταφέρει να συναντήσει από κοντά τον Έλον Μασκ. Πολλές φορές είχε μείνει στον δρόμο ή έξω από εγκαταστάσεις της Tesla και της SpaceX στη μέση της ερήμου.

Η προσπάθειά του έγινε viral και πολλοί ήταν αυτοί που τον στήριζαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλές φορές παρενοχλώντας μέλη της οικογένειας του δισεκατομμυριούχου.

Για την ακρίβεια, η μητέρα του, Μέι Μασκ, είχε αναφέρει ότι οι υποστήρικτες του Κύπριου youtuber την απειλούσαν μέσω Instagram. «Σας παρακαλώ, μην αφήσετε τον Fidias κοντά στον γιο μου», είχε γράψει στο Twitter.

His fans are now threatening me on Instagram. Please don’t let @Fidias0 near my son. Thanks 🙏

FIDIAS can now ask his followers to spam the mothers of all the other 99 celebrities. @MrBeast are you OK with that? https://t.co/7xXRsldEFv

— Maye Musk (@mayemusk) November 15, 2022