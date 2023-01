Global Risks Report: Αυτοί είναι οι πιο σοβαροί παγκόσμιοι κίνδυνοι για τα επόμενα χρόνια

Το υψηλό κόστος διαβίωσης, οι φυσικές καταστροφές, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η αποτυχία αποτελεσματικής αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης συγκαταλέγονται μεταξύ των 10 κορυφαίων κινδύνων παγκοσμίως, σύμφωνα με την έκθεση Global Risks Report 2023 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός.

Αναλύοντας την έκθεση, η Vicki Owen, έμπειρο στέλεχος Στρατηγικής Περιεχομένου και Βιωσιμότητας της Schroders, εκτιμά ότι στην κορυφή της λίστας, σε βάθος διετίας, θα βρίσκεται το κόστος διαβίωσης, το οποίο ακολουθείται από τις φυσικές καταστροφές, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, και τις γεωοικονομικές αντιπαραθέσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως 5 από τους 10 κινδύνους είναι περιβαλλοντικοί, τρεις κοινωνικοί, ένας τεχνολογικός, και ένας γεωπολιτικός.

Οι 10 κυριότεροι κίνδυνοι σε βάθος δύο ετών

1. Υψηλό κόστος διαβίωσης.

2. Φυσικές καταστροφές και ακραία καιρικά φαινόμενα.

3. Γεωοικονομικές αντιπαραθέσεις.

4. Αποτυχία αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης.

5. Διάβρωση της κοινωνικής συνοχής και κοινωνική πόλωση.

6. Εκδήλωση περιβαλλοντικών προβλημάτων μεγάλης κλίμακας.

7. Αποτυχία προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

8. Ευρεία διάδοση του εγκλήματος και έλλειψη ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

9. Εξάντληση των φυσικών πόρων.

10. Ακούσια μετανάστευση μεγάλης κλίμακας.

Οι 10 κυριότεροι κίνδυνοι σε διάστημα 10 ετών

1. Αποτυχία αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης.

2. Αποτυχία προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

3. Φυσικές καταστροφές και ακραία καιρικά φαινόμενα.

4. Απώλεια βιοποικιλότητας και κατάρρευση οικοσυστημάτων.

5. Ακούσια μετανάστευση μεγάλης κλίμακας.

6. Εξάντληση των φυσικών πόρων.

7. Διάβρωση της κοινωνικής συνοχής και πόλωση.

8. Ευρεία διάδοση του εγκλήματος και έλλειψη ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

9. Γεωοικονομικές αντιπαραθέσεις.

10. Εκδήλωση περιβαλλοντικών προβλημάτων μεγάλης κλίμακας.

Τι σηματοδοτεί η έκθεση αυτή για τους επενδυτές;

Στο τέλος του 2022, οι οικονομικές και επενδυτικές ομάδες της Schroders δημοσιοποίησαν πέντε βασικές μακροοικονομικές τάσεις, τις οποίες εκτιμούν ως καθοριστικής σημασίας για τα επόμενα χρόνια, κατά τη μετάβαση σε ένα νέο οικονομικό καθεστώς.

Οπως αναφέρουν ο Azad Zangana, ανώτερος Ευρωπαίος οικονομολόγος και στρατηγικός αναλυτής της Schroders και η Johanna Kyrklund, επικεφαλής Επενδυτικού Γραφείου Ομίλου και επικεφαλής Επενδύσεων της Schroders, στο άρθρο Regime shift: investing into the new era: «Καθώς αυτός ο οικονομικός κύκλος τελειώνει, δεν θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε επανάληψη των μοτίβων της προηγούμενης δεκαετίας. Ενα νέο καθεστώς στην πολιτική και τη συμπεριφορά της αγοράς έρχεται, το οποίο οι επενδυτές πρέπει να κατανοήσουν, αν θέλουν να εντοπίσουν ευκαιρίες και να διασφαλίσουν τα χαρτοφυλάκιά τους».

Μεταξύ άλλων, η Kyrklund αναφέρεται σε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίζεται το σταθερό εισόδημα και στον τρόπο με τον οποίο θα αποτιμώνται τα περιουσιακά στοιχεία, σε αύξηση της απόκλισης στους κύκλους των επιτοκίων, σε αυξημένο κόστος δανεισμού και σε χαμηλότερους δείκτες τιμών.

Το γεγονός πως η αύξηση του κόστους ζωής και η ελλιπής διαχείριση της κλιματικής κρίσης, κατατάσσονται ως οι σοβαρότεροι παγκόσμιοι κίνδυνοι για τα επόμενα χρόνια, δεν εκπλήσσει τον Andy Howard, επικεφαλής Βιώσιμων Επενδύσεων της Schroders.

Ο ίδιος, στο Outlook 2023, Sustainability: five key trends to watch αναφέρει: «Ενώ ο πλανήτης ανακάμπτει από την πανδημική κρίση του Covid-19, οι επιπτώσεις της στις οικονομίες, τις κοινωνίες και το περιβάλλον γίνονται όλο και πιο εμφανείς. Με το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον, το αποτύπωμα της πανδημίας φαίνεται πως έχει περιορίσει τις δυνατότητες των κυβερνήσεων, για στήριξη των κοινωνιών. Οι επιχειρήσεις αναμένεται να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων -από τις κλιματικές προκλήσεις και τις απειλές για τη βιοποικιλότητα- έως τις κρίσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή».

Τέλος, ο Samuel Thomas, αναλυτής Βιώσιμων Επενδύσεων στην Ερευνητική Ομάδα Βιώσιμων Επενδύσεων της Schroders, σχολιάζει τόσο την αύξηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο όσο και την έλλειψη ασφάλειας, τα οποία κατατάσσονται στην 8η θέση μεταξύ των κορυφαίων κινδύνων παγκοσμίως, σε βάθος διετίας και δεκαετίας.

Ο ίδιος σημειώνει: «Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο αποτελούν μια ανερχόμενη απειλή για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία σε όλο τον κόσμο. Η επενδυτική κοινότητα, αναγνωρίζει ότι οι επιθέσεις αυτές αποτελούν πραγματική απειλή για τις επιχειρήσεις, καθώς γίνονται κάθε χρόνο όλο και πιο αισθητές. Το 2022, το μέσο κόστος μιας παραβίασης δεδομένων αυξήθηκε κατά 3% φτάνοντας το ύψος των 4,35 εκατομμυρίων δολαρίων.

