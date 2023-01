Πόλεμος στην Ουκρανία: Μετά τα τανκς, τι;

Υπάρχουν μοτίβα που έχουν κατά κάποιο τρόπο «παγιωθεί» στη διεθνή σκηνή μέσα από τις ίδιες τις εξελίξεις τους τελευταίους έντεκα μήνες του πολέμου στην Ουκρανία. Ένα από αυτά είναι και το μοτίβο της μεταβλητής διστακτικότητας των Δυτικοευρωπαίων, που κάθε φορά ξεκινούν από μια θέση τύπου «όχι, δεν στέλνω» για να καταλήξουν στην πορεία σε μια θέση τύπου «ναι, θα στείλω»… ολοένα ισχυρότερα οπλικά συστήματα στην Ουκρανία.

Για του λόγου το αληθές, αρκεί μια ματιά προς Βερολίνο μεριά. Η – παραιτηθείσα πια από την ηγεσία του υπουργείου Άμυνας της Γερμανίας – Κριστίνε Λάμπρεχτ είχε ανακοινώσει στις 26 Ιανουαρίου του 2022, ολίγες εβδομάδες πριν από τη ρωσική εισβολή, ότι το Βερολίνο επρόκειτο να στείλει 5.000 στρατιωτικά κράνη στην Ουκρανία: μια προσφορά που θα γινόταν δεκτή με… χλεύη από την πλευρά των Ουκρανών και πολλών Δυτικών.

Ministerin Lambrecht informierte heute den Verteidigungsausschuss im Deutschen Bundestag über ihre Vorhaben in der Legislatur. Sie machte auch deutlich, dass Deutschland eng an der Seite der 🇺🇦 steht. Wir werden 5000 Helme an die Ukraine liefern – Ausrüstung, die gebraucht wird. pic.twitter.com/tWbI44NAch

