ΗΠΑ: Πέντε αστυνομικοί κατηγορούνται για τη δολοφονία 29χρονου Αφροαμερικανού

«Τον έκαναν κιμά». Η μητέρα του Τάιρ Νίκολς, με την οδύνη ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της, συγκίνησε την Αμερική, αφηγούμενη τον θάνατο του γιου της, τον οποίο «ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου» αστυνομικοί στο Μέμφις.

Η Ρόουβον Γουελς προειδοποίησε τους κατοίκους αυτής της μεγάλης πόλης του Τενεσί, στις νότιες ΗΠΑ, ότι το βίντεο του θανάτου του Νίκολς, το οποίο θα δοθεί στη δημοσιότητα σε λίγες ώρες, θα είναι «φρικτό». Η ίδια δεν το έχει δει, σε αντίθεση με τον σύζυγό της. Όμως διαπίστωσε με τα μάτια της το μαρτύριο που βίωσε ο γιος της, όταν τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο, λίγες ώρες μετά τον ξυλοδαρμό του.

«Είχε μελανιές παντού, το κεφάλι του πρήστηκε σαν καρπούζι, ο λαιμός του ήταν μια ανοιχτή πληγή» περιέγραψε σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN σήμερα. «Όταν τα είδα αυτά, κατάλαβα πως ήταν νεκρός. Τον έκαναν κιμά. Πού πήγε η ανθρωπιά; Χτύπησαν τον γιο μου σαν να ήταν πινιάτα», συνέχισε.

Ο Αφροαμερικανός Τάιρ Νίκολς, 29 ετών, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στις 7 Ιανουαρίου έπειτα από μια «αντιπαράθεση» με αστυνομικούς που ήθελαν να τον συλλάβουν για μια απλή παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πέθανε τρεις ημέρες αργότερα. Την Πέμπτη, ασκήθηκαν διώξεις σε πέντε επίσης Αφροαμερικανούς αστυνομικούς. Οι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση.

BREAKING: All five Memphis police officers who were fired following the death of Tyre Nichols have been charged with murder. https://t.co/jLwBLGkVyJ pic.twitter.com/r8pMUBWDbm

— CNN (@CNN) January 26, 2023