ΗΠΑ: Αντιδράσεις και οργή για τη βίαιη σύλληψη του Τάιρ Νίκολς

Αντιδράσεις και οργή έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η βίαιη σύλληψη του Τάιρ Νίκολς, νεαρού Αφροαμερικανού που πέθανε τρεις ημέρες αργότερα.

Bίντεο παρουσιάζουν τον ξυλοδαρμό του 29χρονου κατά τη βίαιη σύλληψη του και τον απεικονίζουν να δέχεται επίθεση από σπρέι πιπεριού, ενώ φωνάζει επανειλημμένα: «Μαμά!».

Προσοχή, σκληρές εικόνες.

Officials have released video of Tyre Nichols’ violent arrest by Memphis police. Nichols died three days after this encounter.

This video is a combination of clips from each of the four videos released today. Viewer discretion is advised. https://t.co/cYOH3V3Mo6 pic.twitter.com/oTLMAYovaF

— CBS News (@CBSNews) January 28, 2023