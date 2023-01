Ισχυρός σεισμός στα σύνορα Τουρκίας-Ιράν

Σεισμός 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το Σάββατο στα σύνορα Τουρκίας-Ιράν, προκαλώντας καταστροφή σε σπίτια σε μια επαρχιακή πόλη του Ιράν, ανέφεραν ιρανικά μέσα ενημέρωσης και το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

«Ο όγκος της καταστροφής ορισμένων σπιτιών και κτιρίων στην πόλη Χόι είναι σχετικά υψηλός», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων YJC ο εκπρόσωπος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαλέντι.

#Earthquake 8 km SW of #Khvoy ( #Iran ) 24 min ago (local time 21:44:47). Updated map – Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via: 📱 https://t.co/LBaVNedgF9 🌐 https://t.co/5x4zJEbeoY pic.twitter.com/biDszA7qF1

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,9 βαθμών και σημειώθηκε κοντά στην πόλη Χόι στην επαρχία του Δυτικού Αζερμπαϊτζάν του Ιράν.

Ιρανοί αξιωματούχοι έκτακτης ανάγκης δήλωσαν ότι ομάδες διάσωσης εστάλησαν στην περιοχή και τα νοσοκομεία τέθηκαν σε συναγερμό.

Αξιωματούχος είπε στην κρατική τηλεόραση ότι χιόνιζε σε ορισμένες από τις περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό και ότι υπήρξαν διακοπές ρεύματος.

🔎 Regional instrumental seismicity in Turkey-Iran Border Region. The colored dots represent the #earthquakes that have struck the region [using @ISCseism catalog -1960 to 2020- and @EMSC data -from 2021 onwards]: pic.twitter.com/JjQRTVTtEu

— EMSC (@LastQuake) January 28, 2023