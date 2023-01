Στο Κάιρο ο Μπλίνκεν – Πρώτος σταθμός της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν έφθασε σήμερα στην Αίγυπτο για μια περιοδεία-αστραπή στη Μέση Ανατολή εν μέσω έξαρσης της ισραηλινοπαλαιστινιακής βίας, με την αμυδρή ελπίδα να χρησιμοποιήσει την επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών στην προσπάθεια να αμβλυνθούν οι εντάσεις.

Η περιοδεία του αυτή, η οποία θα τον φέρει στην Ιερουσαλήμ και στη Ραμάλα, τη Δευτέρα και την Τρίτη, μετά την επίσκεψή του στο Κάιρο, έχει προγραμματιστεί εδώ και καιρό, αλλά γίνεται τη στιγμή που σε μόλις λίγες μέρες η κατάσταση της ασφάλειας επιδεινώθηκε ξαφνικά.

Headed to Egypt, Israel, and the West Bank. My fourth trip to the region as Secretary underscores our commitment to deepen bilateral relationships and people-to-people ties, promote human rights, and strengthen regional and global security. pic.twitter.com/6UPtKCmuAd

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 28, 2023