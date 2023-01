Νότια Αφρική: Οκτώ νεκροί από επίθεση ενόπλων στη διάρκεια γιορτής

Ένοπλοι σκόρπισαν τον θάνατο την Κυριακή ανοίγοντας πυρ εναντίον ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν στη Νότια Αφρική, αφήνοντας πίσω τους οκτώ νεκρούς και τρεις τραυματίες, ανακοίνωσε η αστυνομία τη Δευτέρα.

«Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού γιόρταζε τα γενέθλιά του όταν δυο άγνωστοι, οπλισμένοι, μπήκαν» στο ακίνητο χθες Κυριακή το βράδυ στην Κεμπέρχα (σ.σ. νότια· σημαντικό λιμάνι, πόλη άλλοτε γνωστή με την ονομασία Πορτ Ελίζαμπεθ) και «άρχισαν να πυροβολούν εναντίον των καλεσμένων», περιέγραψε η αστυνομία σε ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

Οι ένοπλοι πυροβολούσαν «αδιακρίτως» τους προσκεκλημένους, συνεχίζει το κείμενο, που διευκρινίζει ότι «οκτώ άνθρωποι είναι νεκροί και άλλοι τρεις αγωνίζονται για να παραμείνουν στη ζωή σε νοσοκομείο».

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού «είναι ανάμεσα στους αποβιώσαντες», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Διενεργείται έρευνα για την υπόθεση και έχει αρχίσει ανθρωποκυνηγητό για να συλληφθούν οι δράστες, πάντα σύμφωνα με την αστυνομία.

BREAKING NEWS: A birthday celebration ended in a bloodbath after eight people were shot and killed in KwaZakhele in Gqeberha in the Eastern Cape on Sunday night. Police have confirmed and said four others have been wounded and rushed to medical facilities for treatment. pic.twitter.com/3dr3b8G8os

— Scrolla Africa (@ScrollaAfrica) January 30, 2023