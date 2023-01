Πακιστάν: Εκρηξη σε τζαμί στην Πεσαβάρ – Φόβοι για πολλά θύματα

Έκρηξη σημειώθηκε σε τζαμί της πόλης Πεσαβάρ στο βορειοδυτικό Πακιστάν, σύμφωνα με αξιωματούχο της αστυνομίας που εξέφρασε φόβους ότι θα υπάρχουν πολλά θύματα.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο τζαμί όπου είχε συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός ανθρώπων για προσευχή, δήλωσε στο Reuters ο αξιωματούχος της αστυνομίας Σικάνταρ Χαν.

«Ένα τμήμα του κτιρίου είχε καταρρεύσει και αρκετοί άνθρωποι πιστεύεται ότι βρίσκονται κάτω από αυτό», πρόσθεσε ο Χαν.

Σύμφωνα με το πακιστανικό ειδησεογραφικό μέσο, Geo News, η έκρηξη σημειώθηκε μέσα στο τζαμί την ώρα της προσευχής από βομβιστή αυτοκτονίας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν μέχρι στιγμής 2 νεκρούς.

Ο Μοχάμαντ Ασίμ, εκπρόσωπος του Νοσοκομείου Lady Reading στην Πεσαβάρ, δήλωσε ότι έχουν διακομιστεί 90 τραυματίες, ορισμένοι από τους οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνει κόσμο να έχει συγκεντρωθεί γύρω από έναν τοίχο του τζαμιού που έχει καταρρεύσει.

#PeshawarBlast

Blast inside PoliceLines Mosque, during #Zuhar prayers. At least 50 injured. Over a dozen critically injured shifted to nearby #LRH and other hospitals including #HMC. Majority of the injured are police personnel. #Terrorism #PeshawarUnderAttack #Jan30 #Pakistan pic.twitter.com/qOpZguNEBY

— Shabbir Hussain Imam (@peshavar) January 30, 2023