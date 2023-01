Ουκρανία: Στο Μικολάιβ ο Ζελένσκι – Συναντήθηκε με την πρωθυπουργό της Δανίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι συνάντησε την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν στην περιοχή Μικολάιβ της νότιας Ουκρανίας.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο από το γραφείο του Ζελένσκι, φαίνεται ο ίδιος να ανταλλάσσει χειραψία με τη Φρεντέρικσεν, σε χιονισμένο δρόμο, πριν εισέλθουν σε νοσοκομείο όπου συνάντησαν στρατιώτες που τραυματίστηκαν κατά τη ρωσική εισβολή.

«Είναι σημαντικό για τους πολεμιστές μας να μπορούν να έχουν σωματική, αλλά επίσης και ψυχολογική αποκατάσταση» έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram. «Είμαι ευγνώμων για όλους τους υγειονομικούς εργαζόμενους που φροντίζουν για την υγεία των υπερασπιστών μας. Τους εύχομαι γρήγορη ανάρρωση!».

Το γραφείο του Ζελένσκι δεν έδωσε άμεσα λεπτομέρειες για τις συνομιλίες του με τη Φρεντέρικσεν.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι συνάντησε τοπικούς αξιωματούχους στην περιοχή του Μικολάιβ, το οποίο έχει δεχθεί πολλές φορές επιθέσεις από τις ρωσικές δυνάμεις από τότε που ξεκίνησε η εισβολή, πριν από 11 μήνες.

⚡️Zelensky, Danish PM Frederiksen visit injured Ukrainian soldiers in Mykolaiv.

President Volodymyr Zelensky and Danish Prime Minister Mette Frederiksen visited wounded soldiers in a hospital in Mykolaiv, a regional capital in the south of Ukraine.

Video: Zelensky/Telegram pic.twitter.com/9gnOJVhw0j

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) January 30, 2023