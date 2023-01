Πακιστάν: Τουλάχιστον 61 νεκροί και 180 τραυματίες από επίθεση βομβιστή καμικάζι σε τέμενος

Στους 61 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση βομβιστή καμικάζι μέσα σε τέμενος στην πόλη Πεσαβάρ, στο βορειοδυτικό Πακιστάν, δήλωσε ένας εκπρόσωπος νοσοκομείου, σε νεότερο απολογισμό της τραγωδίας.

«Μέχρι στιγμής, έχουμε περισυλλέξει 61 πτώματα και 60 τραυματίες λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη. Δεκάδες άλλοι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε άλλα νοσοκομεία της πόλης», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μουχαμάντ Ασίμ Χαν από το νοσοκομείο Lady Reading στην Πεσαβάρ.

Η έκρηξη σημειώθηκε την ώρα της προσευχής σε αυτό το εξαιρετικά ευαίσθητο σημείο της πόλης, που βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Αφγανιστάν. Η επίθεση ώθησε την κυβέρνηση να θέσει ολόκληρη τη χώρα σε κατάσταση συναγερμού.

«Ήταν μια βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας», δήλωσε στο Reuters ο αρχηγός της αστυνομίας της Πεσαβάρ, ο Ιτζαζ Χαν. Το τέμενος ήταν γεμάτο με έως και 400 πιστούς τη στιγμή της έκρηξης τόνισε, λέγοντας ότι οι περισσότεροι από τους νεκρούς είναι αστυνομικοί.

Ο πρωθυπουργός Σεμπάζ Σαρίφ χαρακτήρισε την έκρηξη επίθεση αυτοκτονίας.

Οπτικό υλικό από το κυβερνητικό δίκτυο PTV δείχνει αστυνομικούς και κατοίκους να προσπαθούν να απομακρύνουν τα συντρίμμια από τον τόπο της έκρηξης και να μεταφέρουν στην πλάτη τους τραυματίες.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο δράστης φέρεται να πέρασε από πολλά οδοφράγματα στα οποία υπήρχαν δυνάμεις ασφαλείας για να μπει στην «Κόκκινη Ζώνη».

«Βρήκαμε ίχνη εκρηκτικών», είπε ο Χαν σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι υπήρξε ένα ξεκάθαρο σφάλμα ασφαλείας καθώς ο βομβιστής κατάφερε να περάσει μέσα στην πιο ασφαλή περιοχή του συγκροτήματος. Ξεκίνησε έρευνα για το πώς ο δράστης πέρασε έναν τέτοιο κλοιό ασφαλείας και αν αυτός είχε βοήθεια εκ των έσω.

#Watchthevideo | At least 17 people were killed and 83 injured in a blast at a mosque in #Peshawar ’s Police Lines area on afternoon. pic.twitter.com/JDzZlaAm4Y

Αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης για να απεγκλωβιστούν οι παγιδευμένοι στα ερείπια, με την οροφή και έναν τοίχο του κτιρίου να έχουν καταρρεύσει από την έκρηξη.

Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε αιμόφυρτους τραυματίες να βγαίνουν από το κατεστραμμένο κτίριο και ανθρώπους χωρίς τις αισθήσεις τους, προφανώς νεκρούς, να μεταφέρονται με ασθενοφόρα.

Αξιωματούχοι είπαν ότι ο βομβιστής πυροδότησε τον εκρηκτικό μηχανισμό που έφερε τη στιγμή που εκατοντάδες άνθρωποι είχαν παραταχθεί για να προσευχηθούν. Ο υπουργός Αμυνας, Καουάτζα Ασίφ, είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Geo TV ότι ο βομβιστής στεκόταν στην πρώτη σειρά των πιστών.

«Πολλοί αστυνομικοί είναι θαμμένοι κάτω από τα συντρίμμια» δήλωσε ο ίδιος στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Δεν μπορούμε να πούμε πόσοι βρίσκονται ακόμα κάτω από τα συντρίμμια» δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Χατζί Γκουλάμ Αλί.

After the explosion, the roof of the mosque came down and the mosque collapsed.The injured are being shifted to Lady Reading Hospital

#PeshawarBlast #Peshawar #Peshawarunderattack pic.twitter.com/gKo83r54XK

