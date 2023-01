Βρυξέλλες: Επίθεση με μαχαίρι σε σταθμό του μετρό

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στον σταθμό του μετρό Σουμάν, στην έξοδο του κτιρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις Βρυξέλλες.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας πιο σοβαρά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Νωρίτερα, πληροφορίες έκαναν λόγο για έναν τραυματία.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός υπόπτου για το περιστατικό. Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα.

Κατά τους Brussels Times, το περιστατικό σημειώθηκε στις 6 μ.μ. τοπική ώρα.

A couple of other people around here have minor knife cuts but there doesn’t appear to be any fatal injuries. https://t.co/5ZBw0nGm5Y

— Jack Parrock (@jackeparrock) January 30, 2023