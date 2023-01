Μία «αρκούδα» στον Άρη

Καθώς ένα σκάφος της NASA έστρεφε την κάμερά του προς την επιφάνεια του Άρη, ξαφνικά πρόβαλε το… «πρόσωπο μίας αρκούδας».

Συγκεκριμένα η κάμερα του Mars Reconnaissance Orbiter, που ονομάζεται High Resolution Imaging Experiment ή HiRISE, κατέγραψε μια εικόνα από τα πετρώματα του πλανήτη, η οποία όμως έγινε viral εξαιτίας του σχήματός της.

Δύο ρωγμές στην επιφάνεια του Άρη, δύο κρατήρες καθώς και μία ιδιομορφία των πετρωμάτων ήταν αρκετά για να σχηματιστεί το κεφάλι μίας αρκούδας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της NASA, το κυκλικό ρήγμα μπορεί να οφείλεται σε καθίζηση μιας απόθεσης πάνω σε έναν θαμμένο κρατήρα πρόσκρουσης που είχε γεμίσει με λάβα ή λάσπη. Το χαρακτηριστικό που μοιάζει με μύτη αρκούδας είναι πιθανώς μια ηφαιστειακή έκρηξη.

Το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, το οποίο ανέπτυξε την κάμερα σε συνεργασία με την Ball Aerospace, κοινοποίησε την εικόνα στις 25 Ιανουαρίου.

Οι υπόλοιπες εικόνες της NASA παρουσιάζουν την απόκοσμη ομορφιά του χειμώνα στον Άρη, καθώς τον περασμένο Μάρτιο, το σκάφος Curiosity εντόπισε έναν βραχώδη σχηματισμό που έμοιαζε με λουλούδι.

VIDEO: Yogi, Paddington and Winnie the Pooh, move over. There’s a new bear in town. Or on Mars, anyway. NASA’s Mars Reconnaissance Orbiter has captured images of what appears to be a beaming face of a bear carved into the surface of the red planet pic.twitter.com/o9BPFkzN58

— AFP News Agency (@AFP) January 31, 2023