Λίβανος: Το Κατάρ παίρνει τη θέση που είχε η Ρωσία στις έρευνες για υδρογονάνθρακες

Η QatarEnergy, ο ενεργειακός κολοσσός του Κατάρ, μπαίνει επισήμως στο ενεργειακό πρόγραμμα του Λιβάνου, παίρνοντας τη θέση που είχε η ρωσική Novatek, με τις ευλογίες του Αμερικανού διαμεσολαβητή Άμος Χόχσταϊν.

Η σχετική συμφωνία υπεγράφη στη Βηρυτό την Κυριακή, με τη γαλλική TotalEnergies και την ιταλική Eni. Η QatarEnergy πήρε μερίδιο 30% στα Τεμάχια 4 και 9, ενώ η TotalEnergies και η Eni θα έχουν από 35% η καθεμία.

Υπενθυμίζεται ότι Ισραήλ και Λίβανος κατέληξαν πέρυσι σε μια «ιστορική» συμφωνία για την οριοθέτηση των μεταξύ τους θαλάσσιων ζωνών έπειτα από αμερικανική διαμεσολάβηση. Η συμφωνία εκείνη χαιρετίστηκε ως «ιστορική» καθώς μιλάμε για δυο χώρες που είναι επισήμως σε πόλεμο και δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις.

Η είσοδος της QatarEnergy στο ενεργειακό πρόγραμμα του Λιβάνου έρχεται τώρα να διαδεχθεί τις τελευταίες εξελίξεις ως ακόμη ένα «βήμα προόδου», όπως σημειώνει ο ίδιος ο Άμος Χόχσταϊν σε ανάρτησή του στο Twitter.

Congratulations to #Lebanon on @qatarenergy joining as investor with @eni @TotalEnergies. Welcome additional new investment in Lebanon energy sector and another example of progress from the maritime agreement. @Najib_Mikati @usembassybeirut pic.twitter.com/O2qnMG7wJm

— amos hochstein (@amoshochstein) January 29, 2023