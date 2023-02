Ουκρανία: Έφοδοι σε σπίτια ολιγάρχη και πρώην υπουργού για υποθέσεις διαφθοράς

Έφοδοι και επιχειρήσεις της αστυνομίας με στόχο έναν ολιγάρχη, δημόσιες αρχές και αξιωματούχους έλαβαν χώρα σήμερα στην Ουκρανία για υποθέσεις διαφθοράς, ενός φαινομένο που ενδημεί στη χώρα και είχε σημαντικό αντίκτυπο, εν μέσω πολέμου, στις προμήθειες του στρατού.

Ο Ντέιβιντ Αραχάμια, επικεφαλής του κόμματος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε στο Telegram πως οι αστυνομικές επιχειρήσεις είχαν ως κύριο στόχο τον δισεκατομμυριούχο Ίχορ Κολομόισκι, τον πρώην υπουργό Εσωτερικών Αρσέν Αβάκοφ και τις ουκρανικές φορολογικές αρχές, ενώ αποπέμφθηκε και η διεύθυνση των τελωνείων. Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας δέχθηκαν επίσης την επίσκεψη των ερευνητών.

⚡️Ukrainska Pravda: Law enforcement raids house of powerful oligarch Kolomoisky.

The Dnipro-based oligarch, who was present at the raid, is allegedly accused of evading customs payments in “enormous amounts” and embezzling oil products worth $1 million. pic.twitter.com/sJotXdphNR

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 1, 2023