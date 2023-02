Τουρκία: Νέες βολές στη Δύση για το κλείσιμο προξενείων

Πυρά κατά χωρών της Δύσης που κλείνουν τα προξενεία τους στην Κωνσταντινούπολη για λόγους ασφαλείας εξαπέλυσε εκ νέου η Αγκυρα, αυτή τη φορά μέσω του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Σε δηλώσεις του, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας έκανε λόγο για εσκεμμένη ενέργεια, προσθέτοντας ότι οι χώρες που έκλεισαν τα προξενεία τους θα πρέπει να ενημερώσουν τις τουρκικές αρχές εάν υπάρχει τρομοκρατική απειλή.

Οπως τόνισε, οι χώρες αυτές δεν έχουν μοιραστεί «συγκεκριμένες» πληροφορίες και έγγραφα με την Αγκυρα.

Countries should notify Türkiye if there is a terrorist threat, Foreign Minister Cavusoglu says, adding they are not sharing ‘concrete’ information, documents with Ankara

