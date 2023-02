Σεισμός στην Τουρκία: Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια – Τσαβούσογλου

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου μετά το φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ στην Τουρκία.

O Έλληνας ΥΠΕΞ ανέφερε στον ομόλογό του πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια στην Τουρκία.

«Εξέφρασα τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες που πενθούν. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια άμεσα στις προσπάθειες διάσωσης και στην αντιμετώπιση της ζημιάς» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών στο Twitter.

Following the devastating earthquake in Southern #Türkiye, I communicated w/ my 🇹🇷 counterpart @MevlutCavusoglu and I conveyed my condolences to the grieving families. I expressed 🇬🇷’s readiness to provide assistance immediately in the rescue efforts & coping with the damage.

— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 6, 2023