Σεισμός σε Τουρκία – Συρία: Σοβαρές ζημιές στο κάστρο του Γκαζιαντέπ, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO

Συγκλονισμένη παρακολουθεί η ανθρωπότητα τις εξελίξεις στην Τουρκία μετά τον φονικό σεισμό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Ανάμεσα στις συνέπειες των σεισμικών δονήσεων βρίσκονται και οι καταστροφές στο κάστρο του Γκαζιαντέπ, ενός μνημείου παγκόσμιας κληρονομίας ηλικίας 2.200 ετών.

❗🇹🇷 The Gaziantep Castle, which was built more than 2,200 years ago, collapsed during the earthquake.#Turkey #TurkeyEarthquake #earthquake #BreakingNews #deprem #Syria pic.twitter.com/PtCVgCqA3Y

