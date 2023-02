Σεισμός στην Τουρκία: Πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισκεντερούν

Μια μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στο λιμάνι του Ισκεντερούν (Αλεξανδρέττα), στην επαρχία Χατάι της νότιας Τουρκίας και πυκνός καπνός υψώνεται στον αέρα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters και πλάνα από την περιοχή.

Absolutely horrific scenes out of city of Iskenderun #Turkey, vast devastation and destruction from magnitude 7.8 earthquake. People feared to be under rubble. Death toll already above 200… pic.twitter.com/7Fo6yIyut6

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) February 6, 2023