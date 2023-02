Σεισμός – Συρία: Νεογέννητο βρέθηκε ζωντανό ενωμένο ακόμα με τη νεκρή μητέρα του

Στα ερείπια σπιτιού της Τζαντάιρις, μιας πόλης της Συρίας που επλήγη σφοδρά από τον σεισμό της Δευτέρας, οι διασώστες εντόπισαν ζωντανό ένα νεογέννητο βρέφος το οποίο ήταν ακόμη ενωμένο με τον ομφάλιο λώρο με τη νεκρή μητέρα του.

Το μικρό κορίτσι είναι η μοναδική επιζήσασα μιας οικογένειας, τα μέλη της οποίας σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε η τετραώροφη πολυκατοικία στην οποία διέμεναν.

Στην πόλη αυτή, στα σύνορα με την Τουρκία, οι διασώστες ανέσυραν το πτώμα του πατέρα του βρέφους, Αμπντάλα Μλεϊχάν, της μητέρας του, Ααφρα, τεσσάρων αδελφών του και της θείας του.

Newborn baby found under the rubble in Aleppo, #Syria.

The building collapsed after 7.8 magnitude #earthquake jolted #Turkiye & Syria.

The mother of the baby was under the rubble. She died after he was born.#Turkey #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/pkkjXNuqkc

— Ali Javed (@AliJaved29) February 6, 2023