Ουκρανία: Αιφνιδιαστική επίσκεψη του υπουργού Άμυνας της Γερμανίας στο Κίεβο

Ο νέος υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους, η χώρα του οποίου ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα στείλει προσεχώς άρματα Leopard 2 στην Ουκρανία, έφτασε σήμερα στο Κίεβο, για μια επίσκεψη που δεν είχε προαναγγελθεί.

«Το πρώτο Leopard 2 έφτασε στο Κίεβο. Θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα», έγραψε στο Twitter o Ουκρανός ομόλογός του, Ολέξιι Ρέζνικοφ, αναρτώντας μια φωτογραφία του όπου εικονίζεται μαζί με τον Πιστόριους να κρατάει ένα μοντέλο του γερμανικού άρματος σε μικρογραφία.

BREAKING: The «first» Leopard 2 has arrived in Kyiv 🐆

There will be more of them.✊

Thank you to @Bundeskanzler my colleague Boris Pistorius and the German people.

The tank coalition is marching… to victory! pic.twitter.com/4VY2YaovBi

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 7, 2023