Σεισμός στην Τουρκία: Η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα στέλνει ομάδα βοήθειας στο Χατάι

Την ώρα που ο κόσμος παρακολουθεί συγκλονισμένος τις εξελίξεις και τις αγωνιώδεις επιχειρήσεις διάσωσης πολιτών μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που «χτύπησαν» την Τουρκία και την Συρία, η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα, έστειλε μια νέα ομάδα βοήθειας στο Χατάι.

Όπως αναφέρει το tweet της επίσημης σελίδας της Πρεσβείας, η αποστολή αυτής της ομάδας έχει σκοπό να προσεγγίσει την ελληνική ομάδα διάσωσης στο πεδίο, καθώς και να ενισχύσει την δεύτερη ομάδα διάσωσης που αναμένεται να προσγειωθεί στην αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ σήμερα το απόγευμα.

A liaison team was dispatched today, by the Embassy of Greece in Ankara to Hatay, to reach the Greek Rescue Team in the field and to assist the second RT due to land at Incirlik Air Base this evening. pic.twitter.com/6Ftb8JwZq3

