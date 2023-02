Βρυξέλλες: Στην «οικογενειακή φωτογραφία» όλοι οι ηγέτες χειροκρότησαν τον Ζελένσκι εκτός από τον Ορμπαν

Μία παρασκηνιακή λεπτομέρεια της επίσκεψης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις Βρυξέλλες, παρατήρησε και μετέδωσε ο δημοσιογράφος Τζακ Πάροκ.

Την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος πλησίαζε τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την «οικογενειακή φωτογραφία», η κάμερα κατέγραψε το φαινομενικά σύσσωμο, θερμό χειροκρότημα τους, με μοναδική εξαίρεση τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπαν.

As Ukrainian President Zelensky walks up for the family photo with EU leaders in Brussels, they all seem to clap, apart from one: Hungary’s Viktor Orban. #EUCO pic.twitter.com/H2W6yotNzd

— Jack Parrock (@jackeparrock) February 9, 2023