Ε.Ε.: Συνάντηση Μητσοτάκη με Μακρόν και Ζελένσκι – «Στηρίζουμε την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας»

Διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, είχε πριν από λίγο στο περιθώριο της άτυπης συνόδου των ευρωπαίων ηγετών ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές οι δύο ηγέτες συζήτησαν ζητήματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που αφορούν την ατζέντα του ευρωπαϊκού συμβουλίου αλλά και διμερή ζητήματα με αιχμή την στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών.

Λίγο νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μαζί με άλλους ευρωπαίους ηγέτες συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την στήριξη της Ελλάδος αλλά και της Ε.Ε. στον αγώνα της Ουκρανίας για την προάσπιση της εθνικής της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμη την στήριξη της Ελλάδος στην ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας. Στην συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος της Βουλγαρίας, ο καγκελάριος της Αυστρίας και οι πρωθυπουργοί της Κροατίας, της Σλοβενίας και της Ουγγαρίας.

Απευθυνόμενος, το πρωί της Πέμπτης, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ευρώπη είναι για την Ουκρανία «η οδός της επιστροφής στο σπίτι».

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τους ευρωβουλευτές και τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. για τη στήριξη που παρέχουν στη χειμαζόμενη πατρίδα του, αρχίζοντας την ομιλία του εμφανώς συγκινημένος και υποστηρίζοντας με θέρμη τη σημασία της ένταξης της χώρας του στην Ε.Ε., την οποία χαρακτήρισε πατρίδα του λαού του.

«Για τη ρωσική ηγεσία 140 εκατομμύρια πολίτες δεν είναι παρά κορμιά που μπορούν να φέρουν όπλα», είπε ο Β. Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι το ρωσικό καθεστώς όχι μόνο μισεί την κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά και επενδύει στην ξενοφοβία.

«Υπερασπιζόμαστε τη χώρα μας και τις αξίες μας, και τις ευρωπαϊκές αξίες, από την πλέον αντιευρωπαϊκή δύναμη που μας επιτίθεται», τόνισε εν μέσω χειροκροτημάτων. Ευχαρίστησε επίσης όσους δεν πέφτουν θύματα της ρωσικής προπαγάνδας, πέρα από την ηθική και υλική στήριξη στον λαό της Ουκρανίας, «δικαιώνοντας τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής μας».

Σημειώνεται επίσης ότι στο πλαίσιο της της επίσκεψης του Ουκρανού ηγέτη στις Βρυξέλλες, ο δημοσιογράφος Τζακ Πάροκ παρατήρησε και μετέδωσε μια παρασκηνιακή λεπτομέρεια.

Την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος πλησίαζε τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την «οικογενειακή φωτογραφία», η κάμερα κατέγραψε το φαινομενικά σύσσωμο, θερμό χειροκρότημά τους, με μοναδική εξαίρεση τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπαν.

As Ukrainian President Zelensky walks up for the family photo with EU leaders in Brussels, they all seem to clap, apart from one: Hungary’s Viktor Orban. #EUCO pic.twitter.com/H2W6yotNzd

— Jack Parrock (@jackeparrock) February 9, 2023