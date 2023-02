Σεισμός στην Τουρκία: Επιτήδειοι βγάζουν χρήματα εκμεταλλευόμενοι τον ανθρώπινο πόνο

Με τις εικόνες από τον σεισμό στην Τουρκία και τη Συρία να έχουν «παγώσει» όλο τον πλανήτη και ενώ ακόμα τα διασωστικά συνεργεία εργάζονται στα χαλάσματα, επιτήδειοι πατούν πάνω στον ανθρώπινο πόνο και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το κύμα αλληλεγγύης προς τις δύο χώρες για να βγάλουν χρήματα.

Μάλιστα, για τον σκοπό αυτό επιστράτευσαν μέχρι και την – ψηφιακά φτιαγμένη – εικόνα που δείχνει έναν Έλληνα πυροσβέστη να κρατάει στα χέρια του ένα παιδί. Η εικόνα αυτή φέρεται να κατασκευάστηκε με τη χρήση του προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης «Midjourney» από τον υποστράτηγο ε.α. του Πυροσβεστικού Σώματος, Παναγιώτη Κοτρίδη.

Και μπορεί πολλοί να νόμισαν ότι πρόκειται για αληθινή εικόνα (παραβλέποντας τα έξι δάχτυλα του πυροσβέστη), κάποιοι όμως το πήγαν ένα βήμα παραπάνω. «Φίλοι, ξεκινήσαμε μια εκστρατεία βοήθειας για ανθρώπους που επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία», γράφει ένας επιτήδειος χρήστης του Twitter, ζητώντας δωρεές σε Bitcoin και Ethereum.

Friends, we have launched an aid campaign to reach people who have experienced an earthquake disaster in Turkey.

— Hasan YAKUP (@EYTHsnykp) February 9, 2023