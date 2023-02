Βρετανικό υπ. Αμυνας: Ανεπαρκής η παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού της Ρωσίας

Η ρωσική αμυντική βιομηχανία αδυνατεί να ικανοποιήσει τα αιτήματα των ενόπλων δυνάμεων για περισσότερα άρματα και πολεμικό εξοπλισμό ώστε να ενισχυθούν οι εκατοντάδες χιλιάδων που στέλνονται στο μέτωπο της Ουκρανίας, σύμφωνα με την ημερήσια περίληψη των εξελίξεων στον πόλεμο από το βρετανικό υπουργείο Αμυνας.

Οπως επισημαίνει το Λονδίνο βασιζόμενο στις υπηρεσίες πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου, «στις 9 Φεβρουαρίου, ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ ζήτησε αύξηση της παραγωγής ρωσικών τανκς κατά την επίσκεψή του στο εργοστάσιο κατασκευής μηχανών μεταφοράς στο Ομσκ. Αυτό ακολούθησε πολλά δημόσια σχόλια του Προέδρου Πούτιν που παροτρύνει την αμυντική βιομηχανία να υποστηρίξει καλύτερα την “ειδική στρατιωτική επιχείρηση”».

Στην ανάρτησή του το βρετανικό υπουργείο υπενθυμίζει ότι «σε τηλεοπτική συνάντηση στις 12 Ιανουαρίου, ο κ. Πούτιν κατηγόρησε τον Ντένις Μαντούροφ, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης που είναι αρμόδιος για την αμυντική βιομηχανία, ότι “χαζεύει”, ένα από τα εντονότερα δημόσια ξεσπάσματα του προέδρου από την έναρξη της εισβολής».

Εκτιμάται επομένως ότι «οι ανώτεροι Ρώσοι ηγέτες πιθανότατα γνωρίζουν ότι η στρατιωτική βιομηχανική παραγωγή του κράτους συνιστά μια κρίσιμη αδυναμία, που επιδεινώνεται από τον στρατηγικά και επιχειρησιακά λανθασμένο υπολογισμό της εισβολής στην Ουκρανία».

Ετσι, «η παραγωγή είναι σχεδόν βέβαιο ότι υπολείπεται των απαιτήσεων του ρωσικού υπουργείου Αμυνας για την παροχή πόρων στην εκστρατεία της Ουκρανίας και την αποκατάσταση των μακροπρόθεσμων αμυντικών της απαιτήσεων».

