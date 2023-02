«Μην τρώτε πρωινό για να γλιτώσετε χρήματα»: Η συμβουλή της WSJ και οι αντιδράσεις

Viral έχει γίνει ένα άρθρο της Wall Street Journal που ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου πρότεινε στους αναγνώστες της «να μην τρώνε πρωινό για να γλιτώσουν χρήματα».

Βέβαια, η αμερικανική εφημερίδα μάλλον έπεσε «θύμα» (εκτός και αν έγινε εσκεμμένα) του clickbait τίτλου που έβαλε. Στην πραγματικότητα, το μόλις 250 λέξεων δημοσίευμα αναφέρεται στην αύξηση των τιμών βασικών τροφίμων που περιλαμβάνονται στο πρωινό στις ΗΠΑ.

If you skip breakfast, lunch and dinner you can save even more money. https://t.co/CCTJDIxt4R — Douglas A. Boneparth (@dougboneparth) February 15, 2023

Για παράδειγμα, τα αυγά κατέγραψαν αύξηση 8,5% τον Ιανουάριο σε σχέση με τον Δεκέμβριο και αύξηση 70,1% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρσι. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από το 1973 και οφείλεται κυρίως στην έξαρση της γρίπης των πτηνών στην Αμερική. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα αποθέματα αυγών στις ΗΠΑ ήταν χαμηλότερα κατά 29% την τελευταία εβδομάδα του Δεκέμβρη του 2022 σε σχέση με τις αρχές της ίδιας χρονιάς.

Παρομοίως, τα κρύα ποτά χωρίς ανθρακικό και οι χυμοί (όπως για παράδειγμα ο χυμός πορτοκάλι) κατέγραψαν τον Ιανουάριο ετήσια αύξηση 12,4% και μηνιαία αύξηση 1,5%. Στη Φλόριντα, η φετινή σοδειά προτοκαλιών ήταν η χειρότερη των τελευταίων 90 ετών, λόγω του πολικού ψύχους του Δεκεμβρίου, σε συνδυασμό με δύο τυφώνες που έπληξαν την πολιτεία και μια ασθένεια των εσπεριδοειδών.

Επιπλέον, η τιμή των δημητριακών στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 15% σε σχέση με πέρσι (αν και κατέγραψε καλύτερη μηνιαία επίδοση με +0,4%), κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών σιτηρών παγκοσμίως λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Τέλος, η WSJ καλεί τους αναγνώστες της να προτιμήσουν τον καβουρδισμένο καφέ και όχι τον στιγμιαίο, καθώς ο δεύτερος κατέγραψε μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση στην τιμή του (0,1% και 3,6% αντίστοιχα).

Σε κάθε περίπτωση, όπως είναι φυσικό, ο περισσότερος κόσμος στάθηκε στον τίτλο του άρθρου, το οποίο έχει ήδη γίνει αντικείμενο εμπαιγμού στα social media.

they first came for your coffee… then your avocados… now they want you to skip the entire breakfast… https://t.co/iQmu0lBMke — Manan 🤦🏽‍♂️ (@manan) February 15, 2023

Skip breakfast to save money, but to unlock the full article you gotta subscribe to WSJ 😂 — Sultan of Games (@sultanofgames) February 15, 2023

Υψηλές πτήσεις για τα τρόφιμα και στην Ελλάδα

Το ράλι στις τιμές των τροφίμων δεν είναι μόνο αμερικανική υπόθεση, αλλά παρατηρείται στις περισσότερες χώρες του κόσμου – και φυσικά και στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα χτες η ΕΛΣΤΑΤ, μπορεί o πληθωρισμός τον Ιανουάριο του 2023 να έπεσε στο 7%, αλλά οι τιμές των τροφίμων παραμένουν σε ανοδική τροχιά, με την κατηγορία «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» να εμφανίζει αύξηση 1,1% σε σχέση με τον περασμένο μήνα και 15,4% σε ετήσια βάση.

Σε σχέση με πέρσι, καταγράφονται σημαντικές αυξήσεις στα εξής προϊόντα: ψωμί και δημητριακά, κρέατα (γενικά), ψάρια (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, έλαια και λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), ζάχαρησοκολάτες-γλυκά-παγωτά, λοιπά τρόφιμα, καφέ-κακάο-τσάι, μεταλλικό νερό-αναψυκτικά-χυμούς φρούτων.

