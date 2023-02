Καλιφόρνια: Μικροσκοπικό ποντίκι αναγνωρίστηκε ως το γηραιότερο στον κόσμο

Ενα μικροσκοπικό ποντίκι της Καλιφόρνια είναι πλέον κάτοχος ενός μεγάλου τίτλου, αφού κέρδισε μια θέση στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες λόγω μακροζωίας.

Ο Πατ, που βαφτίστηκε έτσι από τον ηθοποιό Πάτρικ Στιούαρτ του Σταρ Τρεκ, είναι ενδημικό είδος της Καλιφόρνια.

Στην προχωρημένη ηλικία των 9 χρόνων και 209 ημερών, ο Πατ έλαβε επίσημη αναγνώριση από τα Ρεκόρ Γκίνες ως το γηραιότερο εν ζωή ποντίκι υπό ανθρώπινη φροντίδα.

Ο Πατ γεννήθηκε στον ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο στις 14 Ιουλίου του 2013, στο πλαίσιο ενός αναπαραγωγικού προγράμματος προστασίας του είδους.

Enor-mouse news 🐭 At 9 years & 209 days old, Pat the Pacific pocket mouse is officially the oldest living mouse in human care & was honored with the @GWR title today. This news is a big win for the tiny endangered species & will help raise awareness about wildlife conservation. pic.twitter.com/poVsw8jqjL

— San Diego Zoo Wildlife Alliance (@sandiegozoo) February 9, 2023